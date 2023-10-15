قررت النيابة العامة حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة الجيزة.

وطالبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة إنهاء حياة عامل، وإصابة والده وعمه، برش خرطوش على يد آخرين في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.



وقد اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وأقروا أن يوم الجريمة حدثت مشاجرة بينهم وبين الضحية ووالده وعمه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، على إثرها تطورت المشاجرة، وتععدوا على المجني عليه بإطلاق عيار ناري من رش خرطوش، فسقط قتيلا، بينما أصيب والده وعمه بإصابات إثر تعدي المتهمين عليهما بسلاح أبيض.



و تلقت النيابة تحريات مباحث مركز الصف وكشفت أن مشاجرة حدثت بين طرفين الأول "عامل متوفي ووالده وعمه"، وطرف ثاني "مزارع، عامل" بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام "المزارع "من الطرف الثانى" " بإطلاق عيار نارى من "بندقية خرطوش" بحوزته تجاه "المتوفى" مما أدى إلى وفاته وقام "العامل "من الطرف الثانى" " بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثًا إصابتهما المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا الإثنين محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في حادث مصرع مدير بنك بسبب عضة كلب خاصته.



وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 17 من شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

وكان أمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

