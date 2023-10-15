تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي لتونس الجمعة المقبلة

يعتزم نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة تونس الجمعة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء الإعلان عن الزيارة عقب اتصال تليفوني بين تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار، حيث قال تاياني: "لقد أجريت محادثة مع وزير الخارجية التونسي عمار. واتفقنا على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الفئات الأضعف، بدءًا بالنساء والأطفال، سأكون في تونس يوم الجمعة".

وتأتي زيارة تاياني إلى تونس بعد نحو أسبوعين من رفض الرئيس قيس سعيد دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام ضمن مذكرة تفاهم حول الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبره سعيد "مبلغًا زهيدًا"، ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية.



وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن رغبة مشتركة ظهرت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمحاربة تجار البشر والمخدرات، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني "في اللقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ظهرت الرغبة المشتركة في محاربة تجار البشر والمخدرات"، موضحًا أنه تناول موضوع الهجرة النظامية في لقاءاته مع السيسي وشكري.



وتابع "ندرس أشكالًا مختلفة من التعاون مع مصر، بما في ذلك بين الأفراد، لتدريب العمال الذين يمكنهم القدوم إلى إيطاليا كجزء من مرسوم التدفقات"، لافتًا إلى "مقرنا الدبلوماسي يعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة".