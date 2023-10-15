بكري: مصر لن تُفرط في ذرة من ترابها وسيناء خط أحمر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة المصرية تفرض شروطها على الغرب لإخراج الرعايا الأجانب، ولكن للأسف حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي من تتحكم حاليا في قرار أمريكا والغرب بشكل عام.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم أن مصر اشترطت عدم أمور لإخراج الرعايا الأمريكان من معبر رفع، أولها وجود ممر آمن للمدنيين، وقانيها دخول المساعدات لقطاع غزة، وأخيرا إعداد هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن موقف مصر والبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية بعدم السماح لحل القضية الفلسطينية على حساب أي طرف آخر هدفه دعم الأشقاء في فلسطين.

مصطفى بكري: أرض سيناء خط أحمر

وأكد مصطفى بكري، أن مصر لا يمكن أن تُفرط في ذرة من ترابها، وأرض سيناء خط أحمر ولا يستطيع أحد أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال، والجيش المصري مستعد للدفاع عن الأمن القومي المصري، موضحًا أن الشعب الفلسطيني رفض فكرة التهجير والتواجد في الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر مؤيد من الدولة المصرية.



وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تستهدف قوات الاحتلال "صوت الحقيقة" في نفس الوقت، شبكة الصحفيين والمراسلين الذين يقومون بتغطية هذه الحرب؛ وذلك لإخفاء حقيقة هذا الاعتداء الوحشي البربري تجاه فلسطيني غزة الأبرياء المحاصرين منذ ما يقرب من 17 عامًا.



فبعد أسبوع من العدوان، سجل مقتل ١٠ صحفيين أثناء تغطيتهم لهجمات الاحتلال الدموية على المدنيين في القطاع، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر من الصحفيين والمراسلين أثناء تغطيتهم للأحداث.

استهداف مجموعة من الصحفيين في محيط بلدة علما الشعب اللبنانية

كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين في محيط بلدة علما الشعب اللبنانية والواقعة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني يوم الجمعة 13 أكتوبر، والتي راح ضحيتها مصور صحفي من وكالة "رويترز"، وإصابة 6 صحفيين آخرين من وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" جنوب لبنان.



وليس هذا بجديد على الاحتلال، ففي مايو من العام الماضي، قام جيش الاحتلال الصهيوني باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والتي استهدفها بالرصاص الحي أثناء قيامها بعملها ومهمتها الصحفية في إظهار ونقل جرائم هذا الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين تأتي لتغطية والتستر على جرائمهم وعدم نقلها إلى الرأي العام الدولي، وفي المقابل نقل الأخبار الكاذبة والمغلوطة بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها إشاعة قيامهم بقطع رؤوس الأطفال، وهو الأمر الذي نفته وكالات الأنباء بعد ذلك لعدم وجود أدلة وبراهين على هذه الأخبار الكاذبة.

ويضيف المرصد أن استهداف الاحتلال للصحفيين والمراسلين يعدّ انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي كفلت حقوق العاملين في مجال الإعلام بأماكن الصراعات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الذي يمثل "حرب إبادة" بحق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.