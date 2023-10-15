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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات استعدادًا دوري المحترفين

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة التى تخوض لقاء المصرية الاتصالات مساء الثلاثاء القادم على ستاد السلام وي ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري المحترفين .

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قائمة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات

عمرو شعبان

الحضري

علي عباسي

عمرو الجزار

محمد حجازي

عبده يحيى

احمد مجدي

محمد ابو الحمد

خالد الاخميمي

محمود غالي

محمود علاء

أسامة خليل

يوسف بيبو

عبدالرحمن بودي

رجب مارو

عبدالرحيم العموري

محمود مسعد

احمد طارق

شيكو محارب

عمرو مصطفى

تشارليز باسي

محمد جابر.

May be an image of ‎1 person, playing football, poster and ‎text that says '‎موسم العودة MEDIA CENTER قزصة قائمة المباراة أسامة خليل يو ي بيبو عبدالرحمن بودي 000 に علeS គ عمرو شعبان الحضري علي عباسي عمرو الجزار محمد حجازي رجب مارو عبدالرحيم العموري مصر لنام .مصرلنامينا_تالط- ات_الح عبده يحيى محمود مسعد احمد مجدي احمد طارق محمد ابو الحمد شيكو محارب خالد الاخميمي عمرو مصطف محمود غالي تشارليز باسي محمود علاء محمد جابر 1936 Mahalla ΕΙ Ghazl ÉGYPY TELECAN 惡 VS ادالسلام ستاد ستادالسلام 6:30 :30 6 176:30 17 pm Oct‎'‎‎

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة غزل المحلة و المصرية الاتصالات  مساء اليوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 6.30  مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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