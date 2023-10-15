قائمة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات استعدادًا دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة التى تخوض لقاء المصرية الاتصالات مساء الثلاثاء القادم على ستاد السلام وي ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري المحترفين .

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قائمة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات

عمرو شعبان

الحضري

علي عباسي

عمرو الجزار

محمد حجازي

عبده يحيى

احمد مجدي

محمد ابو الحمد

خالد الاخميمي

محمود غالي

محمود علاء

أسامة خليل

يوسف بيبو

عبدالرحمن بودي

رجب مارو

عبدالرحيم العموري

محمود مسعد

احمد طارق

شيكو محارب

عمرو مصطفى

تشارليز باسي

محمد جابر.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة المصرية الاتصالات في دوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة و المصرية الاتصالات مساء اليوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .