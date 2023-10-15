الأيتام الأربعة فى انتظار الأمل

«سعاد محمد إبراهيم»، أرملة توفى زوجها منذ عدة شهور، رحل الزوج وترك خلفه أربعة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، الابنة «جنة»، 13 سنة فى الصف الأول الإعدادى، و«سما» 12 سنة طالبة فى الصف الخامس الابتدائى، و«يوسف» 9 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى، و«يحيى» 9 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج عاملاً باليومية، ولم يترك لهم ما يسهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.