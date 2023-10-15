الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

رئيس وزراء إيطالي سابق يستنكر إلقاء ملف إعادة توزيع المهاجرين في وجه الحكومات الأوروبية

المهاجرين الى ايطاليا
المهاجرين الى ايطاليا

 

 


شدد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي على أنه لا ينبغي لرئيس حكومة إيطاليا أن يلقي ملف إعادة توزيع المهاجرين في وجه الحكومات الأوروبية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال: “خلال حكومة كونتي الأولى لم تكن هناك أي دولة، ولا سيما فرنسا وألمانيا، أغلقت الباب أمام إعادة توزيع المهاجرين”. 

وتابع: "ببساطة لأنني لم يكن لدي موقف هذه الحكومة"، على حد قول كونتي زعيم حركة الخمس نجوم الإيطالية، في حفل إل فوليو في فلورنسا.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق "لم أداعب بعض البلدان ثم أذهب إلى تونس وسط ضجة الأضواء والصحفيين".
 

علاقة مصر وايطاليا


وكان قد أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن العلاقات بين بلاده ومصر "ممتازة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية، "العلاقات بين إيطاليا ومصر ممتازة"، مؤكدًا أن مصر "دولة عربية مستعدة دائما للحوار".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي "نأمل أن تصبح بشكل متزايد عنصرا للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط".

 

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