المنتخب الأوليمبي جاهز للتجربة الأوزبكية ..بركات يجتمع باللاعبين وميكالى يحذرهم

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت طشقند وهو نفس الموعد الذى يخوض فيه التجربة الاوزبكية ، عندما يلتقي نظيره أوزبكستان فى العاصمة طشقند غدا باستاد ملعب بونيودكور الدولى وسط حضور جماهيري لن يقل عن 30 ألف متفرج.

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وذلك ضمن سلسلة مبارياته الودية التى يؤديها فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكان المنتخب الأوليمبي قد بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1- 1 وفاز فيها على نظيره الروسي بهدفين مقابل هدف ، ثم لعب مع المنتخب الأردني الأوليمبي فى تجربة أخري سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويتطلع المنتخب الأوليمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان اليوم فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز وعدم الخسارة منذ ولايته للمنتخب ، حيث لعب الفراعنة نحو 22 مباراة رسمية وودية لم يخسر فيها سوى مباراة النهائي الافريقي أمام المغرب فى ظروف خارجة عن إرادته وتتعلق بالظلم التحكيمي الذى تعرض له ، المنتخب الأوليمبي أدى فى طشقند تدريبين منذ وصوله وسط أجواء باردة جدا وممطرة فى أغلب الوقت ، وقطع رحلة طيران أكثر من 14 ساعة ، والتجربة تستحق كل هذه المشقة خاصة وأنه أمام منتخب آسيوي قوى وعنيف وله لون مختلف فى كرة القدم ويمتلك منتخبا واعدا نجح فى الحصول على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية متفوقا على منتخبات عربية كثيرة أبرزها السعودية والإمارات وقطر ، وكانت آخر تجارب أوزبكستان مع نظيره الأوليمبي الإسباني وانتهت المباراة بتعادل سلبي وسط حضور جماهيري كبير ، هذا وقد حرص الكابتن محمد بركات عضو مجلس الجبلاية ورئيس البعثة فى طشقند على الاجتماع مع اللاعبين والتأكيد على ضرورة التركيز والاهتمام دون التفرقة بين المباريات الودية والرسمية وبذل قصاري جهدهم من أجل الاستفادة من التجربة الاوزبكية ، وشدد بركات فى كلامه مع اللاعبين على أن باب المنتخب مفتوح لكل من يمتلك القدرة على العطاء وأن التواجد فى الأولمبياد لن يكون الا الأكفأ الذى يقدر قيمة فانلة منتخب مصر التى تعتبر شرف لا يضاهيه اى شئ آخر وتابع المشرف على المنتخب الأوليمبي قائلا : العدالة هى شعار المنتخب الأوليمبي فى اختياراته والدليل وجود لاعبين جدد فى معسكر أوزبكستان لم يكونوا ضمن اللاعبين الذين حققوا فضية أفريقيا فى المغرب وأن البقاء فى المنتخب للأفضل والأكثر اجتهادا وجدية .. بينما حذر ميكالى اللاعبين من خطورة الذئاب البيضاء وطالبهم الالتزام الكامل بتنفيذ التعليمات.

هذا وقد أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للفانلة الحمراء والشورت والجورب الاسود بينما يرتدى أوزبكستان الفانلة الزرقاء والشورت والجورب الابيض .