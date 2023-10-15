جامعة الزقازيق تنظم دورة تدريبية في إدارة الأزمات

نظمت جامعة الزقازيق اليوم الأحد، فاعليات دورة إدارة الأزمات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والتى تعد ثاني الدورات التدريبية التى تقام بالجامعة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، ونخبة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

حاضر خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة اللواء حسام الدين أنور، والذي تناول عددًا من المحاور الهامة لتوضيح أنواع ومصادر الأزمات والتحديات التي تتعرض لها الدولة، وأسس ومنهجية التعامل معها والتصدي لها، بالإضافة إلى عرض العديد من النقاط والتي من شأنها نشر الوعي السياسي والثقافي لدى المشاركين.

أوضحت مدير المركز أن البرنامج التدريبي يعقد على مدى ٤ أيام من الأحد ١٥ أكتوبر إلى الأربعاء ١٨ أكتوبر، متناولًا موضوعات متعلقة بأسس ومنهجية الأزمات، ومقترح تنظيم وتشغيل مراكز إدارة الأزمات، ودور المعلومات في إدارة الأزمات، والتخطيط لإدارة الأزمات.

وأضافت مستشار رئيس الجامعة أن الدورة ستتناول خلال اليوم الثانى محاضرة اللواء أحمد يسرى حول مقترح تنظيم وتشكيل مراكز إدارة الأزمات، بينما يتناول اليوم الثالث محاضرة للواء وائل ربيع حول دور المعلومات فى إدارة الأزمات، وفى اليوم الختامى محاضرة للواء هشام السماحي عن التخطيط لإدارة الأزمات، بالإضافة إلى حفل الختام والذى سيتم فيه تسليم الشهادات للمتدربين.