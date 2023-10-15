نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يحذر من الشائعات وآثارها على المجتمعات

نظمت كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط ندوة توعوية بعنوان: «الشائعات وآثارها على حقوق الإنسان والمجتمع» وذلك بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط.

وشهد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، افتتاح الندوة بحضور الدكتور صلاح رمضان، وكيل كلية البنات الإسلامية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، والدكتور أشرف عبد القادر، الأستاذ المساعد بالكلية الذي أدار الندوة، والدكتور الحسيني حماد، ممثل وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأزهر بأسيوط، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

وقد بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيب من الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالحضور من داخل فرع الجامعة ومن خارجه، مثمنًا حسن تعاون فرع الجامعة مع مؤسسات الدولة ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، وهو ما ينعكس بالإيجاب على طلاب وطالبات فرع الجامعة من خلال مشاركتهم في تلك الندوات التي تهدف لرفع الوعي لدى منسوبي جامعة الازهر، وأكد في الوقت ذاته أهمية الموضوع فى ظل الاضطرابات المتزايدة التي يشهدها العالم.

وفى كلمته رحب الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالضيوف، ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، موضحًا أن الشائعات تسعى للنيل من المجتمعات، وهي أخطر ما يواجه المجتمع، وأن الشائعات الهدف منها هو الفتنة، والفتنة أشد من القتل؛ لأن القتل يمكن أن ينال من شخصٍ واحدٍ فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع، كما أكد فضيلته على ضرورة علاج الإشعاعات المدمرة وآثارها السلبية على المجتمع، والعمل على زيادة الوعي الثقافي المجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الشائعة يعزز الروح السلبية في المجتمع ويقتل الروح الإبداعية خاصة عند الشباب، مؤكدًا أن الوعي والتثبت لدى الشباب هو حائط صد للشائعات.

عدم الانصياع وراء الشائعات الكاذبة

وحث الطالبات على عدم الانصياع وراء الشائعات الكاذبة، ووضح خطورة الغزو الفكري من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وطالب بضرورة حضور الطالبات لمثل تلك المحاضرات والأنشطة التوعوية؛ للتعريف بصحيح الدين والمنهج الوسطي، والوقاية من خطر الأفكار المتطرفة الهدامة.

ومن جانبه وجه الدكتور علي صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، الشكر لجامعة الأزهر العريقة التي تتولى تدريس العلوم الدينية والدنيوية والتي تحظى باحترام جميع مؤسسات العالم؛ نظرًا لدورها الريادي والوسطي على مستوى العالم، وتناول خلال كلمته أهم أهداف وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، ومفهوم الإشاعة وطرق تلقيها، وأسبابها، ومدى تأثيرها، وطرق علاجها، وكيفية أبطالها بالأدلة الثابتة.