الإذاعة المصرية وأغاني العبور بقصر الأمير بشتاك

أقام بيت الغناء العربى -بقصر الأمير بشتاك- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة.

استضاف الصالون والذى يقام هذا الشهر تحت عنوان " الإذاعة المصرية واغانى العبور" الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام والحديث عن أغاني العبور التي صنعت حالة وجدانية عند المصريين وارتبطت معهم بساعات النصر، يصاحب الصالون فقرة غنائية تتضمن عدد من الاغانى الوطنية التى اشتهرت اثناء حرب اكتوبر اداء المطربة اسماء الدسوقي .

الصالون اعداد الناقدة د. إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق.