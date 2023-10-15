التحقيق في واقعة وفاة عامل بمقهى على يد زميله

تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة عامل على يد زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون.

وأقدم عامل على قتل زميله بمقهى بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بمقتل عامل بأحد الشوارع بمحيط دائرة القسم.

و انتقل رجال الأمن على الفور لمحل الواقعة وتم العثور على الجثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره.

وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل لمعاتبه ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.

وتم فرض كردون أمني في محيط دائرة منطقة الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة غدا الإثنين محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده بمنطقة بولاق الدكرور.





وجاء بأوراق القضية أن كلا من المتهمين "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه المتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على إثر خلاف سابق أستقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

