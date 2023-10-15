عاجل
عاجل.. استشهاد الطالبة الأولى في الثانوية العامة بفلسطين جراء قصف غزة
الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 أنواع صداع يشعر بها الإنسان يوميًا وطرق علاجها.. بينها العنقودي والنصفي

الصداع
الصداع

يحدث الصداع اليومي المستمر أو المزمن عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يوما أو أكثر من شهر، وهناك أنواع ثابتة، بما في ذلك صداع التوتر والصداع النصفي.

 

تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لإدارة الصداع المستمر، وتحدث مع الطبيب عن أعراضك لتلقي التشخيص المناسب والعلاج الأكثر فعالية بالنسبة لك.

 

مصطلح "الصداع اليومي المزمن" واسع إلى حد ما ويشمل عدة أنواع مختلفة من الصداع التي يمكن أن تحدث بشكل يومي، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

 

١- صداع التوتر


يبدو وكأنه تم وضع شريط حول رأسك.

 

٢- نوبات الصداع النصفي


تبدو وكأنها صداع خفقي شديد جدا قد يحدث على جانب واحد أو كلا جانبي رأسك وقد يسبقه في بعض الأحيان مجموعة من الأعراض تسمى الهالة

 

٣- الصداع العنقودي


قد يحدث داخل وخارج على مدى أسابيع أو أشهر ويمكن أن يسبب ألما شديدا على جانب واحد من رأسك، غالبا في المنطقة المحيطة بالعين أو خلفها

 

٤- الصداع النصفي المستمر


وهو صداع مستمر أو يومي يحدث في جانب واحد من الرأس وقد يشعر بأنه مشابه للصداع النصفي.

 

٥- صداع مستمر يومي:


ينطوي على ألم صداع يأتي فجأة ويستمر في الحدوث يوميا، وقد يستمر لعدة أشهر دون أن يخف.

مواد متعلقة

مقتل المخرج داريوش مهرجويي وزوجته وقطع رأسهما بعد تهديده بأيام.. ابنتهما تكشف التفاصيل والشرطة تحسم سبب الوفاة

محمد رمضان يفجر مفاجأة تُخرس الألسنة ردًا على اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية (شاهد)

عادات صحية لا تعرفها تمنع أمراض القلب بعد سن الـ 50

معتز القيعي يحدد 8 أسباب رئيسية وراء الثبات الوهمي للوزن أثناء الريجيم

وداعًا للإحباط.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أسباب ثبات الوزن لأسابيع أثناء الريجيم

نوع طعام شهير يمنع تطور الورم السرطاني ويعالج الشيخوخة.. طبيب يوصي بتناوله

تحذير للحوامل.. أقراص وبخاخات علاج التهاب الحلق تسبب كارثة في هذه الحالة

السمنة قبل وأثناء الحمل تهدد حياة الأمهات.. طبيبة تحذر من كارثة مستقبلية
الجريدة الورقية