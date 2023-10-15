5 أنواع صداع يشعر بها الإنسان يوميًا وطرق علاجها.. بينها العنقودي والنصفي

يحدث الصداع اليومي المستمر أو المزمن عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يوما أو أكثر من شهر، وهناك أنواع ثابتة، بما في ذلك صداع التوتر والصداع النصفي.

تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لإدارة الصداع المستمر، وتحدث مع الطبيب عن أعراضك لتلقي التشخيص المناسب والعلاج الأكثر فعالية بالنسبة لك.

مصطلح "الصداع اليومي المزمن" واسع إلى حد ما ويشمل عدة أنواع مختلفة من الصداع التي يمكن أن تحدث بشكل يومي، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

١- صداع التوتر



يبدو وكأنه تم وضع شريط حول رأسك.

٢- نوبات الصداع النصفي



تبدو وكأنها صداع خفقي شديد جدا قد يحدث على جانب واحد أو كلا جانبي رأسك وقد يسبقه في بعض الأحيان مجموعة من الأعراض تسمى الهالة

٣- الصداع العنقودي



قد يحدث داخل وخارج على مدى أسابيع أو أشهر ويمكن أن يسبب ألما شديدا على جانب واحد من رأسك، غالبا في المنطقة المحيطة بالعين أو خلفها

٤- الصداع النصفي المستمر



وهو صداع مستمر أو يومي يحدث في جانب واحد من الرأس وقد يشعر بأنه مشابه للصداع النصفي.

٥- صداع مستمر يومي:



ينطوي على ألم صداع يأتي فجأة ويستمر في الحدوث يوميا، وقد يستمر لعدة أشهر دون أن يخف.