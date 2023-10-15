عامل بمقهى يطعن زميله بسكين في صدره بالزيتون

قتل عامل بمقهى زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بمقتل عامل بأحد الشوارع بمحيط دائرة القسم.

و انتقل رجال الأمن على الفور لمحل الواقعة وتم العثور على الجثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره.

وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل لمعاتبه ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.

وتم فرض كردون أمني في محيط دائرة منطقة الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

وفي السابق أقر عامل متهم بسرقة رواد البنوك باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فى اتهامه بالاستيلاء على أموال رواد البنوك في الدرب الأحمر.

وقال المتهم إنه يستغل المواطنين الذين يطلبون مساعدة الآخرين فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى ويقوم باستبدال كروت الضحية بكروت أخرى، بعد أن يقوم بحفظ الرقم السرى الذى أدخله للضحية، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وكشفت جهات التحقيق عن أن عامل غافل أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة.

وكان قد تقدم أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص غير معلوم لديه، لقيامه باستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلى بأحد البنوك حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به.



و تبين بالتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه، فقام بمساعدته وإسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته وإستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته.

وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، و أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



