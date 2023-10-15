روني يضحي بأموال السعودية من أجل برمنجهام

رفض واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، إغراءات السعودية بعدما قدم إليه عرضًا من أجل تدريب أحد الأندية بالدوري السعودي.



أصبح روني مديرًا فنيًا لـ فريق برمنجهام سيتي في الموسم الكروي الحالي، بعد تعيينه يوم الأربعاء الماضي.

أعلن نادي برمنجهام تعيين واين روني مديرًا فنيًا للفريق بعد رحيله عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي.

رفض روني العديد من العروض للتدريب في الدوري السعودي من أجل العودة للعمل في إنجلترا مع برمنجهام سيتي.

وكان جون يوستاس رحل عن تدريب برمنجهام ليقود روني القيادة الفنية، وسينضم للجهاز الفني آشلي كول، وجون أوشي.

ستكون أول مباراة لـ روني مع فريقه الجديد ضد ميدلسبره في 21 أكتوبر الجاري.

وكان روني تولى قيادة ديربي كاونتي من قبل في إنجلترا، ويتواجد برمنجهام في المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا في الوقت الحالي.