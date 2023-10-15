زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: "نجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل"

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأحد، أنهم "سيعملون لجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل دون انتظار مجلس النواب".

وأضاف شومر، أن "مجلس الشيوخ الأمريكي سيقود مسعى؛ لإمداد إسرائيل بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها”.

وقال إن الوفد المكون من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين كانوا يزورون إسرائيل، أبلغوا تل أبيب بأهمية تقليل الضحايا المدنيين لأقصى حد.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.