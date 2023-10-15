الملازم زياد عيسوي من أوائل خريجي كلية الشرطة.. عائلة تحافظ على أمن الوطن

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلبة خريجي كلية الشرطة دفعة 22/23، وكان من بينهم الملازم زياد الحسين طلعت عيسوي.

وهو من عائلة شرطية تدافع عن تراب البلد وصون آمنه، وجده اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، ووالده اللواء الحسين طلعت عيسوي.

ويمتاز الضابط بحسن السير والسمعة الطيبة خلال فترة دراسته بالكلية، وأشاد زملائه بالتزامه بتعليمات الكلية وضوابطها.

وكان من أوائل الخريجين ومن المعروف أن جده لوالده اللواء طلعت عيسوي حكمدار سوهاج الأسبق، وجده لوالدته اللواء عماد عبد العاطي مدير العلاقات الإنسانية الأسبق.

وتتقدم جريدة وبوابة الوفد بخالص التهاني القلبية، داعين الله أن يوفقه في مسيرته القادمة.