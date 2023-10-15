غداً.. توقيع ومناقشة مسرحية ''الأميرة ذات الهمة" بفرع ثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم حفل توقيع ومناقشة مسرحية ''الأميرة ذات الهمة'' للكاتب الدكتور إبراهيم حنفي، وذلك مساء غدا الاثنين، بنادي المحافظة بالفيوم.

يأتي هذا تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022. يشارك في الحفل الأديب منتصر ثابت، والمفكر عصام الزهيري، ويديره د. أشرف عبد الكريم، وتعد ''الأميرة ذات الهمة'' من أكبر السير الشعبية، التي تناولت مراحل مختلفة، تتبلور أهميتها في إعلاء القيمة الاجتماعية، وحب الوطن، والوفاء بالعهد، والتضحية، وغيرها من القيم السامية.

الحفل ينظمه قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، في سياق برنامج للاحتفاء بالمبدعين الفائزين بالنشر الإقليمي.

وفي سياق آخر عقد أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكى شعبى، أدارها الباحث أسامة محمود العيسوى كبير باحثي أطلس، بمكتبة حي جنوب، تحدث خلالها حول قصة شاب بدوى، ظل يعمل لمدة 30 عام، وضحى بكل مايملك، وكانت الحكمة والعقل، هي السبب فى نجاته فى رحلة عودته إلى دياره، تلاها ورشة رسم حر نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة، بمشاركة أطفال مدرسة الساحة الابتدائية، وأخري بالفترة المسائية نفذتها ميرا أمير أخصائي ثقافة الطفل بالفرع، قامت خلالها بتعليم الأطفال طريقة عمل أشكال فنية متنوعة بالفن الأوريجامي،

ونظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي للأطفال، بمشاركة مدرسة باغوص الابتدائية ''رياض الأطفال''، تم خلاله تنفيذ مسابقات ترفيهية، نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، وعبير ناجي أمينة المكتبة، تضمنت المسابقات ألعاب قوة الملاحظة، من خلال عرض صور ناقصة لبعض الحيوانات والطيور، إلي جانب عرض مسرح عرائس حول أهمية النظافة، واكتشاف مواهب الأطفال، كما أدارت مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، حوار مفتوح بعنوان '' أنواع النسيان ''، بدأ الحوار بتعريف معنى النسيان، وأن النسيان يختلف من فرد لآخر، ويظهر بنسبة أعلي بعد التعرض لأزمات نفسية، وأوضحت بعض أنواع النسيان، والتي منها النسيان المرضى، منه ماهو دائم أو مؤقت.

محاضرات أدبية وورش فنية بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، نظم بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان '' الحفاظ على البيئة''، بالتعاون مع منطقة الوعظ والفتوي بالأزهر الشريف بالفيوم، تحدث فيها الشيخ ياسر اللقاني، عن أهمية الحفاظ على البيئة، وأن الله خلق البيئة لكى يتمتع بها الإنسان، وقد حث الإسلام على الحفاظ عليها، حيث ان نظافة البيئة تبدأ من النظافة الشخصية، كما أعدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا بعنوان ''المجموعة الشمسية'' من موسوعة الطفل، أداره أحمد محمد السيد مسئول النشاط بالمكتبة.