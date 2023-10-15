ملابسات اعترافات المتهم بالاستيلاء على أموال رواد البنوك بالدرب الأحمر

أقر عامل متهم بسرقة رواد البنوك باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فى اتهامه بالاستيلاء على أموال رواد البنوك في الدرب الأحمر.

وقال المتهم إنه يستغل المواطنين الذين يطلبون مساعدة الآخرين فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى ويقوم باستبدال كروت الضحية بكروت أخرى، بعد أن يقوم بحفظ الرقم السرى الذى أدخله للضحية، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وكشفت جهات التحقيق عن أن عامل غافل أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة.

وكان قد تقدم أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص غير معلوم لديه، لقيامه باستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلى بأحد البنوك حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به.



و تبين بالتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه، فقام بمساعدته وإسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته وإستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته.

وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، و أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ متهم بالسجن لمدة 5 أعوام غيابي وحضوريًا لشقيقه ومتهمة ثالثة، جميعهم من أسرة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، لاتهامهم بتعديهم عامل، محدثين إصابته بعاهة مستديمة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

كما أمرت المحكمة بإلزام المتهمين الثاني والثالثة الصادر بحقهما الحبس حضوريًا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقضت المحكمة بإلزمتها بالمصاريف، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وذلك في أحداث القضية رقم 14943 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.