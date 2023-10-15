أصيب بعاهة مستديمة.. الحبس لمتهم وآخرين لتعذيبهم عامل بكفر الشيخ

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ متهم بالسجن لمدة 5 أعوام غيابي وحضوريًا لشقيقه ومتهمة ثالثة، جميعهم من أسرة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، لاتهامهم بتعديهم عامل، محدثين إصابته بعاهة مستديمة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

كما أمرت المحكمة بإلزام المتهمين الثاني والثالثة الصادر بحقهما الحبس حضوريًا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقضت المحكمة بإلزمتها بالمصاريف، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وذلك في أحداث القضية رقم 14943 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.



كما عاقبت محكمة الجنايات حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بكفر الشيخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحال المتهم صاحب ال42 عامًا، حارس أمن، إلى محكمة الجنايات بتهمة أحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وفي السابق عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، كلا من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدى على فتاة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع،م" 23 سنه تهمة التعدى على المجنى عليها "ش،ق" بالقوة حيث قام بإيقافها عنوة بقطع الطريق عليها بالدراجة البخارية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي السابق اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.



