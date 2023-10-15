هدف تاليسكا الأجمل في دوري أبطال آسيا

حصد أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي جائزة الهدف الأجمل بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.



وحصد هدف تاليكسا في شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي، التصويت الأكبر على أجمل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.



وكان النصر متقدما بهدفين لهدف على استقلال دوشنبه أن يضيف تاليسكا الهدف الثالث للفريق والثاني له، بعد كرة مرسلة له من عبدالرحمن غريب ليسدد البرازيلي بباطن القدم اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.



تاليسكا يتفوق على نيمار وماريجا



ونجح تاليسكا في التفوق على أهداف كل من: نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، وموسى ماريجا، مهاجم الشارقة الإماراتي، وعلي جاسم، لاعب القوة الجوية العراقي.



وشهدت الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، 59 هدفًا في 19 لقاء، واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 منها، وطرحها أمام الجماهير في استفتاء على أجمل هدف.



