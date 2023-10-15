رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدات طبية جديدة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القطاعات، والوحدات بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي؛ وذلك في إطار أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط، وفي ضوء الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية؛ من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى؛ في محافظات الصعيد، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.

المنشاوي: عمليات تطوير مستشفيات جامعة أسيوط تأتي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الصعيد

وتضمنت الافتتاحات العيادة التخصصية لجراحات ومناظير العمود الفقري، والحبل الشوكي؛ وذلك بحضور البروفيسور Ville Leinonen أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة شرق فنلندا، على هامش زيارته للجامعة؛ في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة شرق فنلندا وجامعة أسيوط، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن العيادة التخصصية لجراحات ومناظير العمود الفقري، والحبل الشوكي تقدم خدماتها لكافة المرضى المترددين على المستشفى، من مختلف محافظات صعيد مصر، وتستهدف مناظرة حالات الانزلاق الغضروفي العنقي والقطني، وتزحلق الفقرات، وأورام العمود الفقري، واعوجاج العمود الفقري، وأورام الحبل الشوكي؛ بمختلف أنواعها، والعيوب الخلقية بالعمود الفقري، وكسور العمود الفقري، وتعمل العيادة من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك تحت إشراف أساتذة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

وحضر الافتتاح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط، مدير مستشفى العصبية والنفسية الجامعي، والدكتور أحمد عبدالله كيلاني، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقري المساعد، ومدير العيادات بالمستشفى، والدكتور عبدالحكيم عبدالستار، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ونائب مدير المستشفى، وبمشاركة لفيف من الأساتذة، والأطباء، والعاملين بالمستشفى.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أهمية دور المستشفيات الجامعية، التعليمي والتدريبى فى إعداد أطباء بكفاءة عالية، بالإضافة للدور الوطني الذى أسهمت به المُستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم الانتظار، ودعمها لمنظومة الصحة فى مصر بصفة عامة.

كما افتتح المنشاوي؛ عددًا من الوحدات الأخرى داخل المستشفى، والتي تضمنت: قسم الأمراض العصبية (سيدات)، ووحدة العناية المتوسطة للأمراض العصبية (سيدات)، وإدارة الشئون القانونية بالمستشفى، وكذلك وحدة التدريب والتعليم المستمر للتمريض، وذلك ضمن: عمليات التطوير، والتحديث التي تشهدها مستشفي الأمراض العصبية والنفسية؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، والطبية؛ الأمر الذي يسهم في تقديم رعاية مميزة للمرضى.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة؛ قاعات التدريس الملحقة بالمستشفى، بعد الانتهاء من تطويرها، وتزويدها بالشاشات التفاعلية، وأحدث الوسائل التعليمية، إلى جانب تفقد قاعة المؤتمرات الكبرى الجاري تجهيزها؛ لإضافتها إلى الوحدات المستحدثة بالمستشفى، وتحقيق أعلى معدلات الإفادة للأطباء داخلها.