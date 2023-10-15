الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نزوح نحو مليون فلسطيني بعد التصعيد مع إسرائيل

نزوح فلسطينيين
نزوح فلسطينيين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

txt

وزير الخارجية الأمريكي عن الأوضاع في فلسطين: التعاون هو المسار الصحيح (شاهد)

txt

برلماني يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ورفع علم دولة فلسطين على البرلمان

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما قولها إن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي بين الجانبين.

وبحسب الأونروا، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة بعد أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا برا وبحرا وجوا، أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.

وقتل أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة وجرح أكثر من 9000، وفق آخر حصيلة ادلت بها وزارة الصحة التابعة لحماس.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2450 شخصًا

انتشال جثث أطفال وامرأة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة.. فيديو

وقفة احتجاجية بمدينة نيويورك تضامنَا مع فلسطين.. صور
الجريدة الورقية