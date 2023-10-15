المؤبد لسايس بحوزته حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالسجن المؤبد غيابيا، وغرامة مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات

ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه استدرجاه لتوصيلهم إلى المكان الذي رغبوا الوصول إليه و حال سيره قام المتهم الأول بالاستيلاء على حافظة النقود و حال اعتراض المجني عليه قام المتهم الثاني الامساك به من الخلف وتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بالضرب من سلاح أبيض محدثا به إصابته قاصدين من ذلك سرقته و تمكنا بتلك الوسيلة القصرية وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي والمركبة البخارية خاصته وترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن أنه أحرز سلاح أبيض كتر دون أن يكون لحمله أو إحرازه مسوغا قانونيا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه حكمت المحكمة على المتهم الأول الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و المصادرة والزامه بالمصروفات الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والحكم حضوريا للمتهم الثاني ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه.

كما عاقبت محكمة الجنايات حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بكفر الشيخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم صاحب ال42 عامًا، حارس أمن، إلى محكمة الجنايات بتهمة أحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفي السابق عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، كلا من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.