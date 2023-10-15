خالد لطيف: تعرضت لـ حملات شرسه فى الفترة الماضية

أكد الإعلامي خالد لطيف مرشح أمانه الصندوق فى انتخابات نادي الزمالك أن ثقته كبيره في أعضاء الجمعيه العموميه يوم التصويت الجمعة المقبلة مشيرا إلى أنه واجه حملات شرسه فى الفتره الماضيه وتحملها لأنه رشح نفسه لخدمة القلعه البيضاء بتاريخه وتاريخ عائلته وأنه كان واثقا أن الله معه وسينصفه.





جاء ذلك على خلفية حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد أقوي منافسيه على منصب أمانه الصندوق الدكتور حسام المندوه لعدم استيفاء شروط الترشح بعد الدعوى التى اقامها الدكتور عبد المجيد سليم المرشح على نفس المنصب.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء اليوم الأحد قرار استبعاد المرشح حسام المندوه المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، من انتخابات القلعة البيضاء.

كما قررت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون المقامة على باقي المناصب سواء رئيس أو نائب أو أعضاء.

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر القادم ، لانتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء ، ومن المقرر ان يدلي 102 ألف من الجمعية العموية حق التصويت .