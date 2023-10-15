ملابسات التحقيق مع متهم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته مبلغ مالي يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك.

وذلك بنظام المقاصة، مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا بقنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة والتحفظ عليها لحين والانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد أصيبت ربة منزل بطلقات نارية، اليوم الأحد، في ظروف غامضة بمصنع السكر بقرية هو، التابع لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلق ناري بجوار مصنع السكر قرية هو، مركز نجع حمادي.

وبالتقنين والفحص تبين إصابة ” د.ع، تبلغ من العمر 25 عامًا بطلق ناري في ظروف غامضة بجوار مصنع السكر قرية هو، جرى نقلها إلى مستشفى بهجورة ومنها تقرر تحويلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما عاقبت محكمة الجنايات حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحال المتهم صاحب ال42 عامًا، حارس أمن، إلى محكمة الجنايات بتهمة أحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفي السابق عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، كلا من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.