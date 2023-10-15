المشدد لحارس أمن خاص بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة الجنايات اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بكفر الشيخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم صاحب ال42 عامًا، حارس أمن، إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وفي السابق عاقبت محكمة جنايات سوهاج، كل من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدي على فتاة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع،م" 23 سنه تهمة التعدى على المجنى عليها "ش،ق" بالقوة حيث قام بإيقافها عنوة بقطع الطريق عليها بالدراجة البخارية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي السابق اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لأحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.



وتواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وأثبتت عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتوصلت النيابة المختصة التحقيق.