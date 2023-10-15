مركز شباب الساحل يتغلب علي التنميه الشبابية برأس سدر

تغلب مركز شباب الساحل علي التنمية الشبابية برأس سدر في بداية الدور الثاني من النسخه العاشره لدوري مراكز الشباب

تنافس فريق مركز شباب الساحل و فريق مركز التنميه الشبابية برأس سدر علي ملعب مركز التنميه الشبابيه برأس سدر ، ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، ومنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز فريق مركز شباب الساحل بثلاث اهداف مقابل هدف واحد .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات محمد فتحي وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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