ما هي المؤشرات الرئيسية لصحة الإنسان.. طبيب يجيب

أكد الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن المؤشرات الرئيسية لصحة الإنسان هي ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وحجم الخصر.

وعمل طبيب القلب والممارس العام والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على تسمية المؤشرات الرئيسية لصحة الإنسان، وفقًا لما ورد في قناة روسيا 1 التلفزيونية.

وقال الطبيب: "إن ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم وحجم الخصر هي أهم العوامل التي يجب على كل شخص الاهتمام بها".

وأوضح مياسنيكوف أنه إذا تميزت جميع المعلمات المذكورة أعلاه بأرقام عالية، فهذا يعني “رباعية قاتلة”، ووفقا له، في هذه الحالة، يزيد الشخص من خطر المعاناة من الأمراض التي تهدد الحياة - السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، والسكري، والسرطان.

ومن بين المؤشرات الرئيسية لصحة الإنسان، أبرز الطبيب بشكل منفصل حجم الخصر، معتبراً أن قيمه المرتفعة أخطر من زيادة الوزن.

ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لحجم الخصر للرجال 102 سم، وللنساء 88 سم وقال مياسنيكوف إن تجاوز هذه المعايير يشير إلى أن صحة الإنسان معرضة لتهديد حقيقي.