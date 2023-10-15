التحقيق في واقعة إصابة ربة منزل بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا بقنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة والتحفظ عليها لحين والانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد أصيبت ربة منزل بطلقات نارية، اليوم الأحد، في ظروف غامضة بمصنع السكر بقرية هو، التابع لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلق ناري بجوار مصنع السكر قرية هو، مركز نجع حمادي.

وبالتقنين والفحص تبين إصابة ” د.ع، تبلغ من العمر 25 عامًا بطلق ناري في ظروف غامضة بجوار مصنع السكر قرية هو، جرى نقلها إلى مستشفى بهجورة ومنها تقرر تحويلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين بسرقة مبلغ وقدره مليون جنيه من تاجر أقمشة بالأسلحة النارية على طريق أسيوط الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وتعود بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.

و اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالتقنين والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.