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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يدرس موقف ثنائي الروسونيري

ميلان
ميلان

 حدد نادي إي سي ميلان الإيطالي موقفه من تجديد عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة اللذان يعتبران من أهم اللاعبين داخل صفوف الروسونيري.

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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن ميلان لم يحسم موقفه حتى الوقت الحالي من تجديد عقد الثنائي أوليفيه جيرو، سيمون كاير.

وتابعت أنه لا توجد أي علامات على وجود مفاوضات مع جيرو وكاير، مضيفة أن ميلان سيتواجد على الطاولة مع اللاعبين في نهاية الموسم، لمناقشة ما يمكن أن يقدم الثنائي في المستقبل.

وواصلت أن المهاجم الفرنسي جيرو أصبح مرشح لقيادة الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش، لما يقدمه من دور مهم مع الروسونيري لكنه وصل إلى 37 عاما، وعليه فأن توقع استمراره في اللعب لفترة طويلة بات صعبا.

بينما يقدم كاير صاحب الـ34 عاما دورا مهما في عودة ميلان إلى منصات التتويج بالبطولات، لكنه عانى من مشاكل بدنية في الفترة الأخيرة.
 

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