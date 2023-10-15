البلوجر سعد المغربي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على عالم الفن

قال البلوجر سعد المغربي إن الذكاء الاصطناعي بات منتشراً أكثر فأكثر في حياتنا اليومية، ومن المهم أن نفهم كيف يعمل وكيف يمكننا استخدامه لصالحنا.

وأضاف البلوجر سعد المغربي أن من خلال تعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ستتمكن من تبسيط عمليات عملك وأتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة من تحليل البيانات. هذا لن يجعل عملك أكثر كفاءة فحسب، بل يمنحك أيضًا ميزة تنافسية في سوق العمل. وهناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت للتعرف على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والمنتديات. استفد من هذه الموارد وابدأ في استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي اليوم.

وأشار سعد المغربي صانع المحتوى إلى أنه قد اشتعلت الحرب مؤخرا بعد إعلان شركة الفا بت المالكة لــ جوجل عن أداة جديدة تقوم بتنسيق المواضيع الكتابية ويتم عرضها للمستخدم وفقا لتفهمه وخبرته، هذا غير أنها ستكون مجانًا على gmail، وذلك سيساعد فى عمل ملفات الباور بوينت والتواصل مع العملاء من خلال البريد الإلكتروني، وهذه الأداة يتم وصفها بالعصاية السحرية القادمة "جوجل دوكس".