غدًا.. توزيع منح المشروعات التنموية الصغيرة لـ368 مستفيدًا بالفيوم

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، غدًا الإثنين، احتفال جمعية الأورمان بتوزيع منح المشروعات التنموية الصغيرة لـ 368 مستفيدًا من أصحاب الحرف والمشروعات متناهية الصغر، تقام الاحتفالية فى العاشرة صباحًا بقاعة نادي المحافظة الرياضي.

ومن جهة أخرى تنظم كلية دار العلوم فى جامعة الفيوم غدًا الإثنين ندوة ثقافية عن المولد النبوي الشريف، بعنوان "رسول الإنسانية" بمسرح الإبداع بالكلية.

وتقام الندوة تحت إشراف الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة، والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فى الندوة الدكتور محسن محمد أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور محمود قرنى محمد، أستاذ الشريعة الإسلامية ويشرف على تنظيم الندوة الدكتور محمد حامد عجيلة، عميد الكلية.

كما تنظم الجامعة بالتعاون مع منطقة الفيوم الأزهرية غدًا الإثنين ندوة: "حديث الإسلام عن البيئة ومكوناتها وخطر اختلال التوازن البيئي على التنمية المستدامة" وتقام فى العاشرة صباحًا بكلية الخدمة الاجتماعية.

الأزمات وتأثيرها على البيئة:

كما شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن بالفيوم، الندوة التي نظمتها الكلية حول إدارة الأزمات وتأثيراتها على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة الدكتورة أمل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، اليوم الأحد بالكلية.

حاضر خلال الندوة الدكتور مصطفى محمود أبو حمد، رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، والذى تحدث حول كيفية إدارة الأزمات المترتبة على الأزمات المناخية الراهنة، كقلة الغذاء العالمي وندرة المياة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري، حيث دعا لضرورة الاعتماد على المنهج العلمي للحد من هذه التأثيرات السلبية.

وأوضح أن التغيرات المناخية تسبب ما يعرف بالتهجير البيئي للإنسان والكائنات الحية، بالإضافة لزيادة السيول ما يسبب في تخريب الأرض الصالحة للزراعة وقلة الإنتاج للمواد الغذائية الأساسية كالقمح والخضراوات والفواكه، وانتشار الأوبئة وتدهور السياحة البيئية.

وشدد على ضرورة تحمل كل إنسان لمسؤوليته الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المياة، واستخدام وسائل الإضاءة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.