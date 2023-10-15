أمازون وميتا وجوجل ومايكروسوفت.. شركات التكنولوجيا تدعم وتساعد إسرائيل

مع بدء الشركات الأمريكية الكبرى موسم أرباحها هذا الأسبوع، تناول المسؤولون التنفيذيون الصراع بين إسرائيل وحماس، وأطلقت بعض الشركات جهودًا لجمع التبرعات.

أصدر رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى بيانات قوية، وقال أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE.N): "هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين غير مبرر".

وصف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي الهجمات بأنها "صادمة ومؤلمة عند مشاهدتها".

وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمة AWS السحابية متاحة للعملاء في إسرائيل.

أضافت شركة ميتا (META.O) الجمعة إنها تتخذ خطوات تشمل إزالة الثناء والدعم الكبير لحركة حماس من منصاتها بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي لفشلها في معالجة المعلومات المضللة بشكل مناسب.

قال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet (GOOGL.O)، إنه "من المهم أن نعلن ونقف ضد معاداة السامية في هذه اللحظة الرهيبة" وأدان "هذا الشر التاريخي". لدى Google مكتبان وأكثر من 2000 موظف في إسرائيل.

كتب ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (MSFT.O)، على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، أنه "شعر بحزن شديد بسبب الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل"، حيث يعمل في الشركة ما يقرب من 3000 موظف.

ولم تصدر بعض الشركات الكبرى بما في ذلك Apple (AAPL.O) وWalmart (WMT.N) بيانات بعد، في حين تحدثت بعض الشخصيات البارزة بما في ذلك نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس.

وقالت عارضة الأزياء جيجي حديد، التي والدها فلسطيني، على موقع إنستجرام: "بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيًا منها لا يتضمن إيذاء شخص يهودي".