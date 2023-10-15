"طائرة 19" يهزم إيسترن كومباني في بطولة منطقة الجيزة
فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عاما علي نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة منطقة الجيزة.
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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/20
26/24
25/23
وتشارك في البطولة 4 فرق هي: الزمالك وأكتوبر والصيد وإيسترن كومباني.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره فريق الصيد في الجولة السادسة من البطولة.
وحرص على حضور المباراة كل من: علاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك وحمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بالنادي.
ويقود الفريق وائل السلكاوي مديرا فنيا.