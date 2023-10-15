الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"طائرة 19" يهزم إيسترن كومباني في بطولة منطقة الجيزة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عاما علي نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة منطقة الجيزة.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/20

26/24

25/23

وتشارك في البطولة 4 فرق هي: الزمالك وأكتوبر والصيد وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق  نظيره فريق الصيد في الجولة السادسة من البطولة.

وحرص على حضور المباراة كل من: علاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك وحمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

ويقود الفريق وائل السلكاوي مديرا فنيا.

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