الفاشون عبير عبدالله توضح اتجاهات الموضة السعودية الحديثة

قالت الفاشون السعودية عبير عبدالله، إن الموضة السعودية الحديثة هي مزيج من التقاليد والحداثة، حيث تلتزم النساء السعوديات عمومًا باللباس المحتشم، ولكن هناك أيضًا اتجاه متزايد نحو الملابس الأكثر جرأة وحداثة.

أوضحت عبير عبدالله أن بعض الاتجاهات الشائعة في الموضة السعودية الحديثة ما يلي:

اللباس المحتشم: يظل اللباس المحتشم هو النمط السائد في الموضة السعودية، وغالبًا ما ترتدي النساء السعوديات العباءة، وهي ثوب طويل يغطي الجسم بالكامل، بالإضافة إلى الحجاب، وهو غطاء للرأس يغطى الشعر والأذنين والوجه.

الملابس العصرية:

هناك أيضًا اتجاه متزايد نحو الملابس العصرية التي تتوافق مع التقاليد الإسلامية، وتشمل الأمثلة على ذلك التنانير الطويلة والسراويل الفضفاضة والبلوزات ذات الأكمام الطويلة.

الموضة الإسلامية:

تحظى الموضة الإسلامية بشعبية متزايدة في المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من المصممين السعوديين الذين يصممون ملابس عصرية ومناسبة للإسلام.

وأشارت الفاشون السعودية عبير عبدالله بعض الأمثلة على الموضة السعودية الحديثة:

عباءة مطرزة:

العباءة المطرزة هي خيار شائع للنساء السعوديات اللواتي يرغبن في إضافة لمسة أنيقة إلى ملابسهن.

فستان طويل بأكمام طويلة:

الفستان الطويل بأكمام طويلة هو خيار أنيق وعملي للنساء السعوديات.

بلوزة ذات أكمام طويلة وبنطلون فضفاض: هذه المجموعة هي خيار عصري وحديث للنساء السعوديات.

حجاب عصري:

وهناك العديد من أنواع الحجاب العصري المتاحة للنساء السعوديات.

واخيرا أكدت الفاشون عبير عبدالله، أن الموضة السعودية الحديثة تعكس التغييرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت النساء السعوديات أكثر مشاركة في المجتمع، ويبحثن عن طرق للتعبير عن أنفسهن من خلال الموضة.