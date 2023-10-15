البلوجر عبد الله بن عبدالعزيز: أسعى لدعم السياحة فى الوطن العربي

كشف البلوجر السعودي عبد الله بن عبدالعزيز، عن أنه يسعى لدعم السياحة العربية من خلال مقاطع الفيديو التي يقدمها، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل حملة لدعم السياحة السعودية فى الوطن العربي.

وأوضح البلوجر عبد الله بن عبدالعزيز أن دعم السياحة في الوطن العربي ضرورة، مشددا على ضرورة تقديم معالم المدن السياحية المثيرة التي توجد في وطننا العربي وخاصة في مصر.



وأشار إلى أن دراسة جديدة أوضحت أن السعودية، مرشحة لأن تكون الوجهة الأكثر جذبًا للمسافرين خلال فصل الصيف، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

ونوه البلوجر عبدالله بن عبدالعزيز إن دراسة، مجموعة "فورورد كيز" المتخصصة في تحليلات السفر أوضحت أنه سيكون هناك زيادة بنسبة 36% في عدد الوافدين الدوليين إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين يونيو وأغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ولفت إلى أن بيانات تذاكر الطيران من فورورد كيز أظهرت أن السوق المصري محوري، حيث ارتفع بنسبة 109% عن مستويات 2019 من يونيو إلى أغسطس، كما كشفت البيانات أن المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون المحميات الطبيعية هذا الصيف.