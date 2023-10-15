هادي بن شملان يوضح عوامل تسهم في زيادة الطلب على صناعة المحتوى بالامارات

قال صانع المحتوى الاماراتي هادي بن شملان، إن صناعة المحتوى صناعة متنامية في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، حيث يشهد الطلب على المحتوى المحلي ارتفاعًا كبيرا.

وأوضح هادي بن شملان،

أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو صناعة المحتوى في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، بما في ذلك:

زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: حيث يقضي الناس المزيد من الوقت عبر الإنترنت، مما يخلق طلبًا أكبر على المحتوى.

النمو الاقتصادي:

حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة القدرة الشرائية على المحتوى.

الاهتمام المتزايد بالمحتوى المحلي:

حيث يبحث الناس عن محتوى يعكس ثقافتهم وقيمهم.

وأكد هادي بن شملان، أن الحكومة الإماراتية تدعم صناعة المحتوى من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك:

تأسيس صندوق وطني لصناعة المحتوى الإعلامي:

حيث يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي في الإمارات.

إنشاء مناطق حرة للمحتوى الإعلامي:

حيث توفر هذه المناطق حوافز للشركات العاملة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي.

تنظيم فعاليات وبرامج لتشجيع صناعة المحتوى الإعلامي: حيث تنظم الحكومة الإماراتية فعاليات وبرامج لتشجيع صناعة المحتوى الإعلامي، مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي.

وأشار إلى أن الوطن العربي وخاصة الامارات تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار، حيث يوجد في المنطقة عدد كبير من المواهب الشابة والخلاقة، بالإضافة إلى وجود سوق كبير للمحتوى المحلي.