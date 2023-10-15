الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تقرر إجلاء رعاياها من إسرائيل إلى قبرص بحرًا

أمريكا
أمريكا

 أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستبدأ إجلاء رعاياها الأمريكيين وعائلاتهم بحرًا من حيفا شمالي البلاد إلى قبرص، فيما لا يزال التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس مستمرًا.

 

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  وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أمريكيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

 يوجد عشرات الآلاف من حملة الجوازات الأمريكية في إسرائيل، وتم تأكيد مقتل 29 منهم في الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر.

 وما زال 15 في عداد المفقودين ويعتقد أن حركة حماس تحتجزهم.

 ولم تعلن الولايات المتحدة عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم بحرًا مشيرة الى أن "الصعود على متن السفينة سيبدأ بحسب ترتيب الوصول" في الثامنة صباح الإثنين.

 وسيتوجب على كل مسافر توقيع وثيقة يتعهد فيها إعادة دفع كلفة الرحلة وسيسمح له بحمل حقيبة سفر واحدة.

 وسيتم ترتيب بعض الرحلات الجوية المستأجرة من قبرص لمواصلة العملية.

 

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