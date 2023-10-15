الرئيس الكيني وليام روتو يصل إلى الصين لحضور منتدى الحزام والطريق

يشارك الرئيس الكيني وليام روتو، في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي بكين في العاصمة الصينية على مدار يومين.

قال ريغاثي غاتشاغوا، نائب رئيس الدولة، أن سوف يعتزم رئيس كينيا يطلب من بكين قرضًا بقيمة 1 مليار دولار وخطة لإعادة هيكلة سداد الديون.

وأضاف غاتشاغوا، الذي انتقد اقتراض سلفه الثقيل من بكين، سيزور الصين في موعد غير محدد، وسيطلب مزيدًا من الوقت لسداد الديون ببطء، بالإضافة إلى مليار دولار لاستكمال مشاريع الطرق التي تأخرت بسبب نقص التمويل.

وأوضح غاتشاغوا، ان نحن حكومة مسؤولة، لا يمكننا القول إننا لن ندفع الدين».

منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي

ويحمل هذا المنتدى أهمية دبلوماسية كبيرة بالنسبة للصين، لأنه أهم حدث في العام واحتفال بارز بالذكرى ال10 لمبادرة الحزام والطريق.

وقد أكدت أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية، بما في ذلك قادة ومسؤولون وممثلون من مختلف القطاعات، مشاركتهم.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين في عام 2013، إلى إنشاء شبكات للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا وما وراءها على طول طرق التجارة التاريخية لطريق الحرير.

في العقد الماضي، شاركت أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما يمثل علامة فارقة في التعاون العالمي.

ديون كينيا

وقد تراكمت ديون على كينيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق أفريقيا، أكثر من 68 مليار دولار، أي ما يعادل 67٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

الصين، التي لم يزرها ويليام روتو منذ انتخابه في أغسطس 2022، هي ثاني أكبر دائن للبلاد، بعد البنك الدولي.

وفي مومباسا، أكبر ميناء في شرق أفريقيا على الساحل الكيني، تمول الشركة بناء محطة جديدة.

كما أقرضت بكين 5 مليارات دولار (4.7 مليار يورو) لتنفيذ أغلى مشروع للبنية التحتية منذ استقلال البلاد في عام 1963: خط القطار الذي ربط منذ عام 2017 مدينة مومباسا الساحلية بنيفاشا ، في الوادي المتصدع ، عبر العاصمة نيروبي.

الحملة الانتخابية

وخلال الحملة الانتخابية، ندد وليام روتو بقروض سلفه أوهورو كينياتا، متعهدا بإيجاد طرق أخرى لتحفيز التنمية لبناء البنية التحتية الضرورية للبلاد.

ورفضت الصين الانتقادات بأن قروضها السخية تغرق بعض الدول، خاصة في أفريقيا، في عبء الديون.

وخلال زيارة إلى كينيا في يوليو، أشاد رئيس الدبلوماسية في بكين، وانغ يي، بالتعاون الثنائي والشراكة "المربحة للجانبين".

على الرغم من الاقتصاد الديناميكي ، يعيش حوالي ثلث سكان كينيا في فقر.

تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.8٪ العام الماضي، من 7.6٪ في عام 2021، متأثرا بالتداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا والجفاف الإقليمي المدمر الذي ضرب القطاع الزراعي الحيوي في البلاد.

وظل التضخم مرتفعا، بمعدل سنوي بلغ 6.8٪ الشهر الماضي.

وفي يوليو، خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قدرة كينيا على سداد المقرضين الدوليين من "مستقر إلى سلبي"، مشيرة إلى زيادة الضرائب والاضطرابات الاجتماعية.