الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية توافق على طلب سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، موافقة رابطة الأندية المحترفة، بشأن إقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، على ملعب ستاد السويس، بدلاً من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

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اليوم.. أهلي 2009 يواجه سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية

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محمد بركات يشيد بصفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة

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سمير عثمان: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فاركو

وكان نادي سيراميكا كليوباترا تقدم بطلب إقامة مبارياته على ستاد السويس، إيمانًا من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير السويس العظيمة، من أجل دعم الفريق، الأمر الذي يعطي دفعة معنوية للاعبين في المباريات.

وشهد ستاد السويس، صعود الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز.

لعب سيراميكا كليوباترا مباراتين في الموسم الجديد خارج ملعبه، أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى على ستاد الإسكندرية، وأمام فاركو بالجولة الثالثة بملعب ستاد الجيش في برج العرب، بينما تأجل لقاء الأهلي في الجولة الثانية للدوري.
 

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