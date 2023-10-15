الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الظاهر السقا: محمود حمدي الونش أفضل مدافع في مصر

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

كشف عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر وقائد الفراعنة السابق في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأحد، أن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك هو الأفضل فى مصر بمركزه، وأن الإصابة كانت فى وقت صعب بالنسبة له.

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أكد  عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد:" الونش أفضل مدافع فى مصر الوقت الحالي، وأري أن الإصابة جاءت له فى أفضل وقت ممكن بالنسبة له، وأنا تحدثت معه أن هذا حسد.

أشار  عبد الظاهر السقا:" الثنائي الأفضل لمنتخب مصر فى قلب الدفاع إذا كانوا جاهزين هم محمود الونش وأحمد حجازي الذي يعطي روح وحماس كبير وقائد بمعني الكلمة، ولكن فى مباراة الجزائر بالطبع محمد عبد المنعم الإضافة الكبيرة للدفاع المصري ومعه علي جبر.

 

أتم حديثًا :" كنت أتمني وجود محمود مرعي مع منتخب مصر ولكن أقول له دائمًا أنه مستقبل فى هذا المركز.

 

ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات الفراعنة الودية الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

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