قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إن تناول حفنة صغيرة من المكسرات كل يوم مفيدة لمنع تدهور صحة الدماغ والخرف المرتبط بالعمر.

ونصح الطبيب مياسنيكوف الروس بتناول المكسرات كل يوم باعتدال، بحيث لا تتجاوز 50 جرامًا ولا ينبغي أن تكون المكسرات مملحة أو مقلية؛ ويمكن حتى أن تؤكل مطحونة، كإضافة إلى الحساء أو الأطباق الرئيسية.

صرح ألكسندر مياسنيكوف أنه لا يوجد منتج آخر يزود جسم الإنسان بالعناصر الغذائية النشطة بيولوجيًا على الفور بالكميات التي توفرها له المكسرات فهي مشبعة بالبروتينات والدهون غير المشبعة والألياف والفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وبفضل هذه التركيبة الغنية، يكون لهذا المنتج تأثير إيجابي على عمل أجهزة الجسم المهمة - على وجه الخصوص، على عمل وحالة نظام الأوعية الدموية والاستهلاك المنتظم للمكسرات يخفض نسبة الكولسترول في الأوعية الدموية، وتأثيرها يشبه تأثير الأدوية.

وأشار الدكتور مياسنيكوف إلى أن الدهون النباتية الصحية الموجودة في جميع أنواع المكسرات تخفض مستويات الكوليسترول بنفس الطريقة التي يعمل بها أتورفاستاتين.

ونصح الطبيب بتناول المكسرات يومياً للحفاظ على صحة الأوعية الدموية والدماغ (ترتبط حالة الدماغ ارتباطاً وثيقاً بحالة الأوعية الدموية) وقال مياسنيكوف إن عادة تناولها تحسن حماية الشخص من الإصابة بالخرف، وقال إن الجوز مفيد بشكل خاص لتحسين وظائف المخ، واللوز مفيد بشكل خاص للوقاية من أمراض القلب.