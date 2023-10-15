سيطرة مصرية على منافسات اليوم الأخير وختام مميز لبطولة الأندية العربية للتايكوندو

اختتمت فاعليات بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي والتي شارك فيها 2100 لاعب ولاعبة من 11 دولة ممثلين لأكثر من 135 نادي.

وأقيمت منافسات بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو في أكثر من

وشهد اليوم الختامي لمنافسات البومزا منافسات قوية وتألق للأندية المصرية المشاركة التي نجحت في الحصول على المركز الأول حيث حقق نادي سموحة المركز الأول في منافسات البومزا وجاء النادي الأولمبي في المركز الثاني وجاء نادي سبروتنج في المركز الثالث، أما على صعيد البومزا الحرة فحقق نادي سموحة المركز الأول وأكاديمية AGC المركز الثاني ونادي عز الدخيلة المركز الثالث.

وكان الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.

وأقيمت بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة في منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة وأقيمت منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

شهدت منافسات اليوم الأخير حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة والمحاسب حازم قنديل والمهندس مصطفى تعلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والأستاذ محمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة Tackle والأستاذ سليم عدنان نائب رئيس الشركة والأستاذ وليد إبراهيم العضو المنتدب للشركة بالإضافة إلى الاستاذ أيمن عبد السلام والأستاذ أحمد محي والأستاذ أحمد زوغابي أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعرب الأستاذ محمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة Tackle صاحبة حق تنظيم البطولة ، عن شكره لجميع اللجان التي شاركت في إدارة البطولة والتعاون المثمر مع الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى والتعاون مع الأتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي والذي ساهم في خروج البطولة بالشكل المميز واللائق ، مؤكدا أن البطولة في النسخة الأولى حققت العديد من النجاحات والتي نسعى لمزيد من التطوير في النسخ القادمة خاصة أن رياضة التايكوندو من الرياضات صاحبة الشعبية الكبيرة.

ووجهت بعثات الأندية المشاركة في البطولة الشكر للاتحاد المصري للتايكوندو على التنظيم المميز حيث شهدت البطولة حضور العديد من رؤساء الاتحادات العربية والعديد من المسئولين خلال فاعليات البطولة حيث شهد منافسات اليوم الأخير للبطولة حضور الفنان سامح حسين لمؤازرة نجلته فاطمة سامح حسين التي شاركت في منافسات البومزا.