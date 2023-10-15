واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بالطرق والمحـاور كافة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏58706 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (58706) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(15701) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(854) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

(2185) مخالفةالتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(8) مخالفاتشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.