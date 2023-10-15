مصممة أزياء يمينة لـ الوفد: صممت 36 قطعة تحمل الهوية العربية لمتسابقات ملكة جمال العرب 2024

انطلقت صباح أول أمس أول تحضيرات مسابقة ملكة جمال العرب 2024 بدورتها 17 وبمشاركة 16 متسابقة من مصر، بحضور رئيسة المهرجان دكتورة حنان نصر و الدكتورة أبرار السراج عضو لجنة التحكيم وطبيبة التغذية العلاجية دنيا ومصممة الأزياء منال المليكي وذلك لوضع باقي ترتيبات الخاصة بالمسابقة التي تقام يومي 27 ، 28 أكتوبر الجاري.

كشفت مصممة الأزياء اليمينة منال المليكي عن سر انضمامها لمسابقة ملكة جمال العرب 2023، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الالكترونية، وهو إيمانها بأن الموضة تعلب دور رئيسي في إظهار قدرات المرأة العربية واعتزازها بالهوية المصرية، وعشقها للجمال والأناقة التي توظفه لتبدو المرأة في قمة أناقتها.

أوضحت انها ستطلق مجموعتها الجديدة مع بداية أولى حفلات مسابقة مكلة جمال العرب 2024، وذلك بتصميم خطين مختلفين من الأزياء للمتسابقات؛ ليتميز الكولكشن الأول المكون من 16 قطعة أزياء مختلفة تمزج بين مختلف الثقافات العربية، أما الخط الثاني هيتم عرضه في حفل الختام المقرر أقامتها في 10 فبراير 2024، هيكون من 16 قطعه من أحدث تصاميم فساتين الزفاف لهذا الموسم.

وأضافت إنها اعتمدت على الخامات الناعمة مثل الحرير والشيفون والتل التركي و القماش المطرز هاند ميد الذي يعكس التصاميم نعومة وجاذبية من نوع خاص، وذلك بعد شراء جميع الأقمشة من دولة دبي.

وأكدت انها تعتمد أسلوب الملكات أثناء تصميمها الـ36 قطعه لمتسابقات ملكة جمال العرب 2024، لكي تبدو كل متسابقة في قمة جمالها وأناقتها .

وأشارت الي مدى أعتزازها بالهوية اليمينة التي تحتل المرتبه الثانية للأزياء على مستوى العالم و تسيطر على الموضة بجانب انها ملتقى الرقي والجمال النابع من الطبيعة الخلابة، لذا استخدمت الموضة لتكن رسالة حب وسلام وود بين الدول العربية.

وكشفت عن سر حبها وحرصها على التعاون مع الفنانة ياسمين صبري في الأيام المقلبه، مؤكده مدى احترامها لذكائها الذي يجعلها تختار أزيائها بعناية فائقة لتبرز جمال قوامها الرياضي الممشوق وجمالها مثل الأميرات بجاذبية ونعومة خاصة، قائلة: “ ياسمين صبري نحجت في لافت أشهر الماركات العالمية لها لتكن سفيره لهم".

وأستكملت أنها تجهز تصميم خاص للفنانة ياسمين صبري يتناغم مع شخصيتها المثقفة وذوقها الرفيع وقوامها الرشيق وهذا ما جعلها تتربع على عرش الموضة دون منازع.

وتابعت ان ياسمين صبري أستطاعت ان تتفوق في عالم الموضة بشكل كبير لتكن مثال وقدوة للمرأة العربية في مختلف إنحاء العالم، فهي تتمتع بالذكاء والثقافة والرقي التي جعلت منها سفيرة تقتدي بها باقي نساء العالم.

منال الميلكي: ياسمين صبري سفيرة للمرأة العربية وجرأة رانيا يوسف طريقها للتريند

وذكرت أن الفن مرتبط بقوة بالموضة والأناقة فلكل منهم رسالة أما أن تحيي الأمم وتهدها، بسوالنا عن ذوق رانيا يوسف، قالت: " رانيا لا تمثل المرأة المصرية أو العربية مطلقًا فهي دائما البحث عن الأثارة والجرأة لتصل للتريند دون تقديم فن هادف أو منظر يليق بنا كـ نساء عربيات".

منال المليكي تكشف أساب تميز الزي اليمني

وقالت ان تم أكتشاف أكثر من350 هوايه جديدة للزي الشعبي لدولة اليمن، وتتميز الموضة اليمينة أنها مستوحاه من الطبيعة الخلابة، مثل الأرض والسماء والبحر والزهور و الشجر والجبال بألوانها الهادئة والصارخة والمليئة بالحب والرخاء.

واردفت أن ما يميز الزي اليمني أنه يعتمد على الطبيعة بكل ما تحمله من إبداعات وجمالات روحية تضيف للنفس جاذبية خاصة، كما ان التراث اليمينى يحمل دلالات عديدة فهناك أزياء مستوحاه من الهندسة المعمارية لليمن أو مستوحاه من الزهرة الصفراء عباد الشمس أو ممكن أن تاتي من السنابل.