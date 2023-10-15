عبد الظاهر السقا: أتعجب من مستوى أحمد فتوح في لقاء زامبيا الماضي

تحدث عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق، أن مستوى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الحالي ،كان على غير المنتظر منه أمام منتخب زامبيا ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 والمقرر لها بداية العام المقبل فى كوت ديفوار.

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أكد عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" أتعجب من مستوى فتوح أمام زامبيا وكان لابد أن نرى عرضيات من جانبه ، لأن ذلك هو أبرز ما يميز مصطفي محمد اللعب بالرأسيات، لذلك كان لابد اللعب على العرضيات من أجل أن يستفيد المنتخب الوطني.



وأشار إلى “ لابد من دور لـ زيزو مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، خاصًة بعد مستواه الأخير فى الدوري مع الزمالك”.



ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات الفراعنة الودية الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.