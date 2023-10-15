قامت المملكة العربية السعودية، بوضع شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية التي تمنح الزوار فرصة التواجد على أراضيها للسياحة وزيارة الأصدقاء والأهل.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدةً من الوجهات السياحية المميزة في الشرق الأوسط ، وقد قامت المملكة بتبنِّي سياسة سياحية مفتوحة ومتطورة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وإليكم بعض الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية لعام 2023:

شروط الحصول على التأشيرة السياحية

يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:

العمر المناسب:

يجب أن يكون مقدم الطلب على التأشيرة عمره 18 عامًا على الأقل. أما من هم دون السن القانوني فيجب أن يكون واصيهم فوق سن الـ18 عامًا.

صلاحية جواز السفر:

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل عند الدخول إلى المملكة.

تكاليف الإقامة الإضافية:

في حال رغبة المسافر في تمديد فترة إقامته، يتوجب عليه دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا.

سياسة الاسترداد:

في حال رُفض طلب التأشيرة، فإن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد.

شروط أخرى لبعض الفئات

صلاحية جواز السفر:

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة عند التقدم للحصول على التأشيرة.

الوثائق المطلوبة:

يجب تقديم بعض المستندات الضرورية مع طلب التأشيرة، وتشمل:

إثبات حجز مكان إقامة.

تذكرة ذهاب وعودة.

بيانات شخصية كاملة وعنوان المنزل.

إثبات عمل (إن وجد).

القدرة المالية، ويُمكن تقديم كشف حساب بنكي.

خط سير الرحلة الجوية.

تكاليف الإقامة الإضافية:

يتعين على المسافر دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا إذا رغب في تمديد فترة إقامته.

العمر المحدد:

أعمار المتقدمين للحصول على التأشيرة يجب أن لا تقل عن 18 عامًا.

أما من هم دون هذا السن فيجب أن يكون واصيهم عمره 18 عامًا فأعلى.

القنصلية العامة المصرية بالرياض

يذكر أن القنصلية العامة المصرية بالرياض قامت بإطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة ، مما يضمن لهم العودة إلى الوطن بسهولة ويسر وبطريقة نظامية .

