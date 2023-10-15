إزالة أعمال بناء مخالف بالدور التاسع بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ، اليوم الأحد حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها .قاد الحملة الدكتور السعيد أحمد نائب رئيس حى غرب المنصورة ، يرافقة مسئولى الأدارة الهندسية والمتابعة الميدانية .

وأسفرت الحملة من أيقاف الأعمال وازالة جدران دور تاسع علوى لعقار مخالف بحوض الخله لتجاوز نسبة ال ٢٥% خدمات ، مخالفا بذلك قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية .

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أن المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم .

يأتي ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن .