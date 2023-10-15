ندوة تثقيفية عن "انتصارات أكتوبر المجيدة" بجامعة الزقازيق

عُقدت بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان (نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة)، وذلك بالتعاون مع المجمع الإعلامى ومركز إعلام الزقازيق.

حاضر في الندوة كل من: اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والإستراتيجى، واللواء إبراهيم فلاح، والفنان القدير أحمد ماهر ، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقبل بدء فعاليات الندوة، استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ضيوف الجامعة، مؤكدا أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري، صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة، وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

وقد بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وخلال الندوة قدم الدكتور خالد محروس، عميد الكلية، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجيش مصر العظيم، الذين نستلهم منهم الروح القوية للدفاع عن مقدرات الوطن، لافتاً إلى أن الكلية تتشرف بعقد مثل هذه الندوات فى ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.