مبادرة "بلغني"تستجيب لشكاوي بسوء النظافة في فرشوط

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، إن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة.

وتلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط ، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين، وعلي الفور تم انتقال رئيس الوحدة المحلية إلى الموقع ، و رفع القمامة ، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين ، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها ، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع.

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‏ وناشد المحافظ ، المواطنين بضرورة الإلتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها ، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة .

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع ، وذلك من خلال وسائل الإتصال التى تم تخصيصها لإستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى و هى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.